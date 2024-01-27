(Bogdanoff) Anna Danilovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bogdanoff) Anna Danilovna

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.01.1866

Дата смерти

29.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866

Отец: Bogdanoff Daniel

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Сливков Slivkoff Jacob Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

Россия
Рождение ребёнка
06.08.1889

Сын: Сливков Slivkoff William Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

Россия
Рождение ребёнка
08.01.1895

Сын: Сливков Slivkoff Stephen Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
19.03.1898

Дочь: Nellie Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

Россия
Рождение ребёнка
24.02.1902

Дочь: Mary Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

Россия
Рождение ребёнка
05.11.1909

Сын: Сливков Slivkoff Michael Michael

Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

California, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory

Смерть
29.03.1947
San Francisco, San Francisco, California, USA
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