(Bogdanoff) Anna Danilovna
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.01.1866
Дата смерти29.03.1947
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1866
Отец: Bogdanoff Daniel
Россия
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Сливков Slivkoff Jacob Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory
Россия
Рождение ребёнка
06.08.1889
Сын: Сливков Slivkoff William Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory
Россия
Рождение ребёнка
08.01.1895
Сын: Сливков Slivkoff Stephen Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory
Kars Province, Russia ( now Eastern Turkey)
Рождение ребёнка
19.03.1898
Дочь: Nellie Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory
Россия
Рождение ребёнка
24.02.1902
Дочь: Mary Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory
Россия
Рождение ребёнка
05.11.1909
Сын: Сливков Slivkoff Michael Michael
Отец ребёнка: Сливков Slivkoff Михаил Michael Степанович Stephan Gregory
California, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1947
San Francisco, San Francisco, California, USA