Яшонков Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1932
Дата смерти23.09.2001
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932
Рождение ребёнка
18.07.1957
Сын: Яшонков Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Яшонкова (Лагутина) Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
26.11.1958
Дочь: Каданцева (Яшонкова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Яшонкова (Лагутина) Зинаида Степановна
Рождение ребёнка
12.02.1962
Дочь: Перепелкина (Яшонкова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Яшонкова (Лагутина) Зинаида Степановна
Смерть
23.09.2001