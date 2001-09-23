Яшонков Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшонков Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1932

Дата смерти

23.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1932

Отец: Яшонков Михаил Григорьевич

Мать: Яшонкова (Ларейкина) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
18.07.1957

Сын: Яшонков Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Яшонкова (Лагутина) Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
26.11.1958

Дочь: Каданцева (Яшонкова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Яшонкова (Лагутина) Зинаида Степановна

Рождение ребёнка
12.02.1962

Дочь: Перепелкина (Яшонкова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Яшонкова (Лагутина) Зинаида Степановна

Смерть
23.09.2001

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