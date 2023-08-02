(Иванова (Собко)) Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Собко Михаил Иванович
Мать: Собко Ольга Рафаиловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2005