(Иванова (Собко)) Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова (Собко)) Людмила Михайловна

(Иванова (Собко)) Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Собко Михаил Иванович

Мать: Собко Ольга Рафаиловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2005
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close