Лопатина (Шишаева) Пелагея Герасимова 1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лопатина (Шишаева) Пелагея Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1863

Муж: Лопатин Иван Павлов

Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Федорова (Лопатина) Марфа Иванова

Отец ребёнка: Лопатин Иван Павлов

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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