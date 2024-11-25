Лопатина (Шишаева) Пелагея Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1863
Муж: Лопатин Иван Павлов
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Федорова (Лопатина) Марфа Иванова
Отец ребёнка: Лопатин Иван Павлов
Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно