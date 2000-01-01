Gosztowtt (Towgin) Anna
Место рожденияLietuva
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Lietuva
Рождение ребёнка
1781
Сын: Gasztowt Dominik
Отец ребёнка: Gosztowt Maciej
Pabaliai, Pociūnėliai, Radviliškis District Municipality, Šiauliai County, Lithuania
Рождение ребёнка
26.08.1788
Дочь: Gasztowt Róże Ludwika
Отец ребёнка: Gosztowt Maciej
Pobole
Рождение ребёнка
09.08.1791
Сын: Gosztowt Franciszek
Отец ребёнка: Gosztowt Maciej
Pobole
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Gosztowt Maciej
Смерть
Неизвестно