Gosztowtt (Towgin) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gosztowtt (Towgin) Anna

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Место рождения

Lietuva

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

СЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Lietuva
Рождение ребёнка
1781

Сын: Gasztowt Dominik

Отец ребёнка: Gosztowt Maciej

Pabaliai, Pociūnėliai, Radviliškis District Municipality, Šiauliai County, Lithuania
Рождение ребёнка
26.08.1788

Дочь: Gasztowt Róże Ludwika

Отец ребёнка: Gosztowt Maciej

Pobole
Рождение ребёнка
09.08.1791

Сын: Gosztowt Franciszek

Отец ребёнка: Gosztowt Maciej

Pobole
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Gosztowt Maciej

Смерть
Неизвестно
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