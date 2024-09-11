Камчугова (Мухачева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камчугова (Мухачева) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Мухачев Иван

Мать: не указана

дочь священника
Бракосочетание
22.08.1904

Муж: Камчугов Михаил Николаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
17.06.1905

Сын: Камчугов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Камчугов Михаил Николаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
23.11.1906

Сын: Камчугов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Камчугов Михаил Николаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.03.1909

Сын: Камчугов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Камчугов Михаил Николаевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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