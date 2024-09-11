Камчугова (Мухачева) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Мухачев Иван
Мать: не указана
дочь священника
Бракосочетание
22.08.1904
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
17.06.1905
Отец ребёнка: Камчугов Михаил Николаевич
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Рождение ребёнка
23.11.1906
Сын: Камчугов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Камчугов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1909
Сын: Камчугов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Камчугов Михаил Николаевич
спирино
Смерть
Неизвестно