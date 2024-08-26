Доильницына Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоильницына Евдокия Никифоровна

Доильницына Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

03.04.1847 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Гаврило Ермолаевич

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Доильницына) Параскева Гавриловна

Отец ребёнка: Доильницын Гаврило Ермолаевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.08.1846 ст.

Сын: Доильницын Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Доильницын Гаврило Ермолаевич

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 179, Л.470.
Смерть
03.04.1847 ст.
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Фонд № 29. Оп.25. Д. 29, Л.101.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.