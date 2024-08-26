Доильницына Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти03.04.1847 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Доильницына) Параскева Гавриловна
Отец ребёнка: Доильницын Гаврило Ермолаевич
Рождение ребёнка
27.08.1846 ст.
Сын: Доильницын Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Доильницын Гаврило Ермолаевич
Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 179, Л.470.
Смерть
03.04.1847 ст.
Фонд № 29. Оп.25. Д. 29, Л.101.