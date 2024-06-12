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Мочалкин Михаил Трофимович

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

18.05.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1852

Отец: Мочалкин Трофим Андреевич

Мать: Мочалкина (Вьюркова) Акилина Максимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.02.1870

Жена: Мочалкина (Шурлаева) Мария Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.04.1872

Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Мочалкина (Шурлаева) Мария Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1874

Сын: Мочалкин Лавр Михайлович

Мать ребёнка: Мочалкина (Шурлаева) Мария Михайловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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