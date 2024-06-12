Мочалкин Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рождения18.05.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1852
Бракосочетание
02.02.1870
Рождение ребёнка
22.04.1872
Дочь: Мочалкина (Мочалкина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Мочалкина (Шурлаева) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1874
Мать ребёнка: Мочалкина (Шурлаева) Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно