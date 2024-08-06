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Чекауров Алексей Иванович

Место рождения

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

04.08.1877 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Чекауров Иван Иванович

Мать: Чекаурова Васса Андреевна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекаурова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Чекаурова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чекаурова Евлампия Алексеевна

Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чекаурова Ефросинья Алексеевна

Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чекаурова Павла Алексеевна

Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
04.08.1877 ст.
Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область

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