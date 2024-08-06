Чекауров Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти04.08.1877 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Чекауров Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Чекаурова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чекаурова Евлампия Алексеевна
Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чекаурова Ефросинья Алексеевна
Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Чекаурова Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Чекаурова Варвара Михайловна
Смерть
04.08.1877 ст.