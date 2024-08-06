Чекаурова Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекаурова Варвара Михайловна

Чекаурова Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекауров Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Чекаурова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чекаурова Евлампия Алексеевна

Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Чекаурова Ефросинья Алексеевна

Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Чекаурова Павла Алексеевна

Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.