Чекаурова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Чекаурова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чекаурова Евлампия Алексеевна
Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Чекаурова Ефросинья Алексеевна
Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Чекаурова Павла Алексеевна
Отец ребёнка: Чекауров Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно