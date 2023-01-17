Безделова Васса Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБезделова Васса Фёдоровна

Безделова Васса Фёдоровна

avatar

Место рождения

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Шарголи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
05.11.1878

Муж: Безделов Иван Дмитриевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
у невесты второй брак
Рождение ребёнка
06.11.1879

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1882

Сын: Безделов Семён Иванович

Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1883

Сын: Безделов Семён Иванович

Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.01.1890

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close