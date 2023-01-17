Безделова Васса Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1878
у невесты второй брак
Рождение ребёнка
06.11.1879
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.01.1882
Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.07.1883
Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.01.1890
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Безделов Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно