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Эсаулов Александр Константинович

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

17.08.1888 ст.

Дата смерти

03.07.1889 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1852 г.р.

Мать

Вычислено 1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1888 ст.

Отец: Эсаулов Константин Максимов

Мать: Эсаулова Феодосия Яковлева

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №100/17.08/18/Александр/поч.Кн/кр.Константин Максимов Эс+Феодосия Яковлева В: т.ж.поч.уволен в запас армии младший писарь Алексей Иванов Эс вып:25.12.40, 27... Показать все
Смерть
03.07.1889 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №67/03.07/5/11 мес?/от кори

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