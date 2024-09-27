Эсаулов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения17.08.1888 ст.
Дата смерти03.07.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1888 ст.
МК 1888 Бахта, Троицкая (237/226/188, 8-92) №100/17.08/18/Александр/поч.Кн/кр.Константин Максимов Эс+Феодосия Яковлева В: т.ж.поч.уволен в запас армии младший писарь Алексей Иванов Эс вып:25.12.40, 27... Показать все
Смерть
03.07.1889 ст.
МК 1889 Бахта, Троицкая (237/226/223, 72-167) №67/03.07/5/11 мес?/от кори