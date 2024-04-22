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Ульяна Филиппова

Место рождения

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

28.12.1823

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
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Место
Комментарий
Смерть
28.12.1823
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1823 Кто имянно померли 28.12.1823 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова дочь Ульяна, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым и с пономарем С... Показать все
Рождение
1823

Отец: Филипп Степанов

Мать: не указана

Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
МК-1823 Кто имянно померли 28.12.1823 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова дочь Ульяна, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым и с пономарем С... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Старое Фитюково, Филипковская волость, Бежецкий уезд
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