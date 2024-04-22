Ульяна Филиппова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти28.12.1823
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Смерть
28.12.1823
МК-1823 Кто имянно померли 28.12.1823 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова дочь Ульяна, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым и с пономарем С... Показать все
Рождение
1823
Отец: Филипп Степанов
МК-1823 Кто имянно померли 28.12.1823 Того же уезда и волости деревни Старова Фатюкова у крестьянина Филиппа Стефанова дочь Ульяна, оная умершая погребена священником Иаковом Петровым и с пономарем С... Показать все
Место жительства
Неизвестно