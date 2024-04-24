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Тяпнин Василий Александрович

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

01.03.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1869 ст.

Отец: Тяпнин Александр Иванович

Мать: Тяпнина (Маркова) Феодосья Яковлевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 10 1 марта 1869 г. Василий у крестьянина деревни Теребихской Александра Ивановича Тяпнина и законной жены его Федосьи Яковлевны. (Крещен 1 марта 1869 г.). ГААО. Ф.29 Оп. 24 Дело 15 стр. 7... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
15.01.1896 ст.

Жена: Тяпнина (Кочева) Анастасия Григорьевна

Оводовы, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 22 | о бракосочетании № 1 15 января 1896 г. – жених: Холмогорского уезда, Хаврогорской прихода, деревни Теребихской Василий Александрович Тяпнин, 1 брак, 26... Показать все
Место жительства
1897
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Вид учета: Всероссийская перепись населения 1897 г. | Александр Иванович- хозяин, дом деревянный, крыт тесом, 57 лет, его жена Феодосья Яковлевна, 50 лет, сын Василий Александрович, 27 лет, сын Григор... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1899 ст.

Сын: Тяпнин Евфимий 2 Васильевич

Мать ребёнка: Тяпнина (Кочева) Анастасия Григорьевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
О рождении № 31 15 октября 1899 г. Евфимий у крестьянина Холмогорского уезда, Медведовской волости, Хаврогорской общества и прихода, деревни Теребихской Василия Александровича Тяпнина и законной жены... Показать все
Рождение ребёнка
1908

Сын: Тяпнин Евфимий Васильевич

Мать ребёнка: Тяпнина (Кочева) Анастасия Григорьевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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