Дударева (Елизарова) Васса Матвеевна
Место рожденияс. Скрипочниково
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1894
Рождение ребёнка
30.08.1895
Сын: Дударев Александр Стефанович
Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович
Рождение ребёнка
03.12.1899
Сын: Дударев Николай Стефанович
Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович
Рождение ребёнка
22.10.1901
Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович
Рождение ребёнка
03.05.1903
Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович
Смерть
Неизвестно