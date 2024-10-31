Дударева (Елизарова) Васса Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударева (Елизарова) Васса Матвеевна

Место рождения

с. Скрипочниково

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1894

Муж: Дударев Стефан Каллиникович

Рождение ребёнка
30.08.1895

Сын: Дударев Александр Стефанович

Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович

Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Дударев Николай Стефанович

Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович

Рождение ребёнка
22.10.1901

Сын: Дударев Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович

Рождение ребёнка
03.05.1903

Сын: Дударев Иоанн Стефанович

Отец ребёнка: Дударев Стефан Каллиникович

Смерть
Неизвестно

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