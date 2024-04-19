Степанида Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
мензелинской округи деревни Балтаевой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий 2 Козмин
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Василия 2 Козмина жена Степанида Егорова,взята той же мензелинской округи деревни Балтаевой за крестьянина
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Агафья Васильева
Отец ребёнка: Василий 2 Козмин
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии