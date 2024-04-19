Степанида Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

мензелинской округи деревни Балтаевой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий 2 Козмин

Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии Василия 2 Козмина жена Степанида Егорова,взята той же мензелинской округи деревни Балтаевой за крестьянина
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василий 2 Козмин

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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