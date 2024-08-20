Качин Ефим Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1726 и 1733
Дата смертиОколо 1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1733
Отец: Качин Некифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Зиновия Степанова
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Федор Ефимов Федот Федот/Федор Ефимов
Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Качин Николай Ефимов
Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова
Рождение ребёнка
1764
Сын: Качин Родион Ефимов
Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Качина) Пелагея Евфимовна
Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова
Смерть
Около 1803