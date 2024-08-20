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Качин Ефим Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1726 и 1733

Дата смерти

Около 1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1726 и 1733

Отец: Качин Некифор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Зиновия Степанова

Рождение ребёнка
1752

Сын: Качин Лаврентий Ефимов

Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Федор Ефимов Федот Федот/Федор Ефимов

Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Качин Николай Ефимов

Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова

Рождение ребёнка
1764

Сын: Качин Родион Ефимов

Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Качин Афанасий Ефимов

Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Качина) Пелагея Евфимовна

Мать ребёнка: Качина Зиновия Степанова

Смерть
Около 1803

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