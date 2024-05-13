Карпова Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Карпова) Катерина Евтеевна
Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович
Рождение ребёнка
1725
Сын: Карпов Аким Евтеевич
Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович
Смерть
Неизвестно