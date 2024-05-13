Карпова Домна 1698 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карпова Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Карпова) Катерина Евтеевна

Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Евтей Емельянович

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Карпов Анисим Евтеевич

Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Карпов Степан Евтеевич

Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Карпов Аким Евтеевич

Отец ребёнка: Карпов Евтей Емельянович

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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