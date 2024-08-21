(Эсаулова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.06.1886 ст.
Дата смерти13.07.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1886 ст.
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №37/13.06/15/Анна/поч.Кн/Иван Саввин Эс+Александра Григорьева В:т.ж.поч.кр.девица Анисья Стефанова Эс
Смерть
13.07.1886 ст.
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №35/13.07/15/ 1 мес от поноса