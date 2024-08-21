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(Эсаулова) Анна Ивановна

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

13.06.1886 ст.

Дата смерти

13.07.1886 ст.

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
13.06.1886 ст.

Отец: Эсаулов Иван Савельевич

Мать: Эсаулова Александра Григорьевна

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №37/13.06/15/Анна/поч.Кн/Иван Саввин Эс+Александра Григорьева В:т.ж.поч.кр.девица Анисья Стефанова Эс
Смерть
13.07.1886 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1886 Бахта, Троицкая (237/226/113, 520-612) №35/13.07/15/ 1 мес от поноса

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