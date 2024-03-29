Холодный Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.11.1836 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1836 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холодная Дарья Ивановна
Крещение
28.11.1836 ст.
Казак Степан Тимофеевич Шалудько и казачка Евлампия Петровна Брухно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Холодный Демьян Яковлевич
Мать ребёнка: Холодная Дарья Ивановна
Смерть
После 1858