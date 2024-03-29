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Холодный Яков Григорьевич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

27.11.1836 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1836 ст.

Отец: Холодный Григорий Петрович

Мать: Холодная Ирина Никитична

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодная Дарья Ивановна

Крещение
28.11.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Степан Тимофеевич Шалудько и казачка Евлампия Петровна Брухно
Рождение ребёнка
1855

Сын: Холодный Демьян Яковлевич

Мать ребёнка: Холодная Дарья Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858

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