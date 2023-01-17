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Голиков Иван Никитович

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Место рождения

Яковлево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

06.03.1884 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Голиков Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Яковлево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Кузнецова Домника Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Яковлево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1864

Сын: Голиков Наум Иванович

Мать ребёнка: не указана

Яковлево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.03.1884 ст.
Яковлево, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
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