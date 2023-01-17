Голиков Иван Никитович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти06.03.1884 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Кузнецова Домника Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1864
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.03.1884 ст.