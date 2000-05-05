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Осипов Михаил Владимирович

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Место рождения

Старокорсунская

Дата рождения

31.10.1965

Дата смерти

05.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1965

Отец: Осипов Владимир Захарович

Мать: Осипова Зоя

Бракосочетание
?.02.1987

Жена: Осипова (Коваленко) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
10.08.1987

Сын: Осипов Игорь Михайлович

Мать ребёнка: Осипова (Коваленко) Галина Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.11.1988

Дочь: Котелевская (Осипова) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Осипова (Коваленко) Галина Николаевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Смерть
05.05.2000

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