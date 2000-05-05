Осипов Михаил Владимирович
Место рожденияСтарокорсунская
Дата рождения31.10.1965
Дата смерти05.05.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1965
Отец: Осипов Владимир Захарович
Мать: Осипова Зоя
Бракосочетание
?.02.1987
Рождение ребёнка
10.08.1987
Мать ребёнка: Осипова (Коваленко) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
20.11.1988
Дочь: Котелевская (Осипова) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Осипова (Коваленко) Галина Николаевна
Смерть
05.05.2000