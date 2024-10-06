Абрамова Параскева (Прасковья) Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Абрамова) Ефросинья Парменовна
Отец ребёнка: Абрамов Пармен Силаевич
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно