Емельянова Хеврония (Феврония) Иванова 1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Емельянова Хеврония (Феврония) Иванова

Место рождения

Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.04.1867 ст.

Муж: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы умершего временнообязанного крестьянина Ивана Андреева сын Косьма,православного исповедания,первым браком (17,5 лет). Мамадышевского уезда Села Сокольих Гор казенного крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1869 ст.

Дочь: Кондратьева (Емельянова) Татьяна Кузьмина

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Кузьма Иванов и жена его Хеврония Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
02.05.1871 ст.

Сын: Емельянов Акакий Кузьмич

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1873 ст.

Сын: Емельянов Трофим Кузьмин

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни верхней Сарпалы крестьянин Кузьма Иванов и жена его Хеврония Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: (Емельянова) Екатерина Кузьмина

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1878 ст.

Дочь: Рябкова (Емельянова) Ирина Кузмина

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дер.верхней Сарпалы крестьянин Кузма Иванов и законная его жена Хеврония Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
09.03.1880 ст.

Сын: Емельянов Венедикт Кузьмич

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Косма Иванов Емельянов и законная его жена Хеврония Иванова,оба православные
Рождение ребёнка
29.01.1882 ст.

Сын: Емельянов Семен (Симеон) Космин Кузьмин

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1882 ст.

Сын: Емельянов Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1884 ст.

Дочь: (Емельянова) Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1886 ст.

Дочь: (Емельянова) Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.08.1887 ст.

Дочь: (Емельянова) Васса Кузьминична

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1891 ст.

Дочь: (Емельянова) Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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