Емельянова Хеврония (Феврония) Иванова
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Кондратьева (Емельянова) Татьяна Кузьмина
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Дочь: (Емельянова) Екатерина Кузьмина
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Дочь: Рябкова (Емельянова) Ирина Кузмина
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Сын: Емельянов Венедикт Кузьмич
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Сын: Емельянов Семен (Симеон) Космин Кузьмин
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Дочь: (Емельянова) Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Дочь: (Емельянова) Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Дочь: (Емельянова) Васса Кузьминична
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов
Дочь: (Емельянова) Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Емельянов Кузьма (Косма) Иванов