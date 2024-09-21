Аксинья Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Филиппова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Филипп Иудин

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.04.1770 ст.

Муж: Матвей Александров

Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-8V4?i=148&cc=1921824 1й брак НП ?
Рождение ребёнка
06.12.1776 ст.

Сын: Николай Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Александров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-Z68?i=193&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.09.1780 ст.

Сын: Симеон Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Александров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
7.
Рождение ребёнка
04.12.1784 ст.

Сын: Иван Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Александров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-W4?i=330&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.03.1787 ст.

Дочь: Дарья Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Александров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX8-9QJP?i=350&cc=1921824
Рождение ребёнка
1790

Сын: Прокофий Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Александров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.01.1792 ст.

Дочь: Аксинья (Ксения) Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Александров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9QB1?i=205&cc=1921824 двор.чел. Василий Петров и кр. жена Марья Александрова
Смерть
Неизвестно

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