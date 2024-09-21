Аксинья Филиппова
Место рождения
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Филипп Иудин
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1770 ст.
Муж: Матвей Александров
Лопатино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
1. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGF3-8V4?i=148&cc=1921824 1й брак НП ?
Рождение ребёнка
06.12.1776 ст.
Сын: Николай Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Александров
9. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GJS-Z68?i=193&cc=1921824
Рождение ребёнка
01.09.1780 ст.
Сын: Симеон Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Александров
7.
Рождение ребёнка
04.12.1784 ст.
Сын: Иван Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Александров
14. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T46-W4?i=330&cc=1921824
Рождение ребёнка
18.03.1787 ст.
Дочь: Дарья Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Александров
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGX8-9QJP?i=350&cc=1921824
Рождение ребёнка
1790
Сын: Прокофий Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Александров
Рождение ребёнка
24.01.1792 ст.
Дочь: Аксинья (Ксения) Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Александров
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GNF-9QB1?i=205&cc=1921824 двор.чел. Василий Петров и кр. жена Марья Александрова
Смерть
Неизвестно