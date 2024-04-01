Мустаев Николай Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1919
Дата смерти23.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1919
деревня Соколка Чистопольского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мустаева А Ф
Военная служба
Неизвестно
Мустаев Николай Андр. Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1919 Воинское звание: рядовой Военно-пересыльный пункт: Казанский ВПП Куда выбыл: 94 стрелковый полк 21 стрелковой... Показать все
Упоминание
Неизвестно
МУСТАЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ Печатная Книга Памяти Информация об архиве - Источник информации: Память. Республика Татарстан. Том 15
Призыв на военную службу
13.01.1942
Мустаев Николай Андр. Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1919 Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР, Ново-Шешминский р-н Дата и место призыва: Ново-Шешминский Р... Показать все
Концлагерь
19.07.1942
Мустаев Николай Андреевич Документ о военнопленных Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Водоохранный Воинское звание: красноармеец|рядовой Дата выбытия: 23.09.1942 Причина выбытия: Погиб в плену ... Показать все
Захоронение (военное)
23.09.1942
Мустаев Николай Документ о военнопленных Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Татарская АССР Дата выбытия: 23.09.1942 Причина выбытия: Погиб в плену Место захоронения: Проскуров/Ракова Информация... Показать все
Военная служба
23.09.1942
Мустаев Николай Андреевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1919 Место рождения: Татарская АССР, Ямашинский р-н, д. Соколка Наименование военкомата: Ново-Шешминский РВК, Татарская АССР,... Показать все
Смерть
23.09.1942
погиб в плену