Суботина (Лобанова) Агафия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина (Лобанова) Агафия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.05.1786 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Стефан Тарасович

Отец ребёнка: Суботин Тарас Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ертегова (Суботина) Татиана Тарасовна

Отец ребёнка: Суботин Тарас Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Тарас Петрович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Суботин Лазарь Тарасович

Отец ребёнка: Суботин Тарас Петрович

Смерть
12.05.1786 ст.

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