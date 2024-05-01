Суботина (Лобанова) Агафия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.05.1786 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суботин Тарас Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ертегова (Суботина) Татиана Тарасовна
Отец ребёнка: Суботин Тарас Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Суботин Тарас Петрович
Смерть
12.05.1786 ст.