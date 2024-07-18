Паклин Михаил Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаклин Михаил Кузьмин

Паклин Михаил Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: Паклин Кузьма Александров

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1891 ст.

Жена: Паклина (Воронина) Марья Егорова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Ему 18 ей ей 16 По жениху Максим Тимофеев Чикунов Алексей Тимофеев Чикунов Иван Михайлов Чикунов По невесте Михаил Егоров Воронин Андрей Егоров Воронин
Рождение ребёнка
30.11.1892 ст.

Сын: Паклин Степан Михайлов

Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.11.1892 ст.

Сын: Паклин Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Восприемник
1894 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.02.1894 ст.

Дочь: Паклина Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Паклина Агапия Михайлова

Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.01.1909

Дочь: Паклина Анна Михайлова

Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Близнецы
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.