Паклин Михаил Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Отец: Паклин Кузьма Александров
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1891 ст.
Ему 18 ей ей 16 По жениху Максим Тимофеев Чикунов Алексей Тимофеев Чикунов Иван Михайлов Чикунов По невесте Михаил Егоров Воронин Андрей Егоров Воронин
Рождение ребёнка
30.11.1892 ст.
Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова
Рождение ребёнка
30.11.1892 ст.
Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова
Восприемник
1894 ст.
Рождение ребёнка
12.02.1894 ст.
Дочь: Паклина Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Паклина Агапия Михайлова
Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова
Рождение ребёнка
20.01.1909
Дочь: Паклина Анна Михайлова
Мать ребёнка: Паклина (Воронина) Марья Егорова
Близнецы
Смерть
Неизвестно