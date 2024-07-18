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Паклина Евдокия Михайлова

Место рождения

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.02.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1894 ст.

Отец: Паклин Михаил Кузьмин

Мать: Паклина (Воронина) Марья Егорова

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
13.02.1894 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Солдат Александр Егоров Воронин Девица Дарья Егорова Воронина
Восприемник
21.01.1909 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Дев Анна и Агапия Михаил Кузьмин Паклин и Марья Егорова
Восприемник
20.07.1913 ст.
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Девица Илья Зап рядовой Алексей Матвеев Баринов и Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно

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