Паклина Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рождения12.02.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1894 ст.
Крещение
13.02.1894 ст.
Солдат Александр Егоров Воронин Девица Дарья Егорова Воронина
Восприемник
21.01.1909 ст.
Дев Анна и Агапия Михаил Кузьмин Паклин и Марья Егорова
Восприемник
20.07.1913 ст.
Девица Илья Зап рядовой Алексей Матвеев Баринов и Матрона Михайлова
Смерть
Неизвестно