Ананьина (Павлова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьина (Павлова) Марфа Петровна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

27.03.1896

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Павлов Петр Ильич

Мать: Павлова Акилина Федоровна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
01.07.1862

Муж: Ананьин Сергей Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1864

Сын: Ананьин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1868

Сын: Ананьин Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1871

Сын: Ананьин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1871

Сын: Ананьин Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
24.11.1875

Дочь: Ананьина Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
27.03.1896
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
от старости Приверженец раскола, не исповедан

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