Ананьина (Павлова) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти27.03.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Павлов Петр Ильич
Бракосочетание
01.07.1862
Рождение ребёнка
20.07.1864
Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1868
Сын: Ананьин Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1871
Сын: Ананьин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
27.04.1871
Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1875
Дочь: Ананьина Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Ананьин Сергей Михайлович
Смерть
27.03.1896
от старости Приверженец раскола, не исповедан