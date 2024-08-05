Варёнова Настасья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарёнова Настасья Лукьяновна

Варёнова Настасья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенов Григорий Панфилович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Варёнова Марья Григрьевна

Отец ребёнка: Варенов Григорий Панфилович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Варенов Никифор Григорьевич

Отец ребёнка: Варенов Григорий Панфилович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.