Варёнова Настасья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Варёнова Марья Григрьевна
Отец ребёнка: Варенов Григорий Панфилович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Варенов Никифор Григорьевич
Отец ребёнка: Варенов Григорий Панфилович
Смерть
Неизвестно