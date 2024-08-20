Панарин Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
29.05.1911
Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1912
Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1914
Дочь: (Панарина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1915
Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна
Смерть
Неизвестно