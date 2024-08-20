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Панарин Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1890

Отец: Панарин Андрей Платонович

Мать: Панарина (Долгих) Агриппина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Панарин Николай Иванович

Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
29.05.1911

Сын: Панарин Петр Иванович

Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
01.09.1912

Сын: Панарин Иван Иванович

Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1914

Дочь: (Панарина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна

Рождение ребёнка
16.04.1915

Сын: Панарин Иван Иванович

Мать ребёнка: Панарина (Фролова) Анастасия Петровна

Смерть
Неизвестно

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