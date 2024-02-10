Зверев Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев Аркадий

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1935

Дата смерти

17.08.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Зверев Иван

Мать: Зверева (Мокерова) Алевтина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева (Красилова) Алевтина

Рождение ребёнка
02.02.1959

Дочь: Черемисова (Зверева) Татьяна

Мать ребёнка: Зверева (Красилова) Алевтина

Рождение ребёнка
26.07.1961

Дочь: Румянцева (Зверева) Ирина

Мать ребёнка: Зверева (Красилова) Алевтина

Смерть
17.08.1989

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