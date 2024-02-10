Зверев Аркадий
Место рожденияРоссия
Дата рождения1935
Дата смерти17.08.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Зверев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1959
Дочь: Черемисова (Зверева) Татьяна
Мать ребёнка: Зверева (Красилова) Алевтина
Рождение ребёнка
26.07.1961
Дочь: Румянцева (Зверева) Ирина
Мать ребёнка: Зверева (Красилова) Алевтина
Смерть
17.08.1989