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Салмин Алексей Лазарев

Место рождения

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ID
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Салмин Лазарь Никитин

Мать: Салмина (Уточкина) Офимья Пименова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Бракосочетание
28.01.1835

Жена: Салмина (Шестоперова) Устинья Данилова

Рождение ребёнка
13.10.1836

Сын: Салмин Дмитрий Алексеев

Мать ребёнка: Салмина (Шестоперова) Устинья Данилова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Салмина) Фекла Алексеева

Мать ребёнка: Салмина (Шестоперова) Устинья Данилова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Рождение ребёнка
1845

Сын: Салмин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Салмина (Шестоперова) Устинья Данилова

Никольский Баран, Чистопольский уезд, Казанская губерния
Смерть
Неизвестно

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