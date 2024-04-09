Салмин Алексей Лазарев
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
28.01.1835
Рождение ребёнка
13.10.1836
Мать ребёнка: Салмина (Шестоперова) Устинья Данилова
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Салмина) Фекла Алексеева
Мать ребёнка: Салмина (Шестоперова) Устинья Данилова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Салмин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Салмина (Шестоперова) Устинья Данилова
Смерть
Неизвестно