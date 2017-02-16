Соколов Артем Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Артем Антонович

Соколов Артем Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.2017

Отец: не указан

Мать: Соколова Ольга Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close