Вшивцева Анна Пантелеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович
Рождение ребёнка
1747
Сын: Вшивцев Иван Антипов
Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович
Рождение ребёнка
1747
Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1762