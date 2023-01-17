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Вшивцева Анна Пантелеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Вшивцев Гаврил Антипов

Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович

Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1743

Сын: Вшивцев Тарас Антипов

Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович

Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Иван Антипов

Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович

Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1747

Сын: Вшивцев Козма Антипов

Отец ребёнка: Вшивцев Антип Фёдорович

Багаево, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Антип Фёдорович

Смерть
После 1762
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