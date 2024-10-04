Дюгаев Климентий Козмин
Место рождения
Дата рождения07.01.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1843
Отец: Дюгаев Козма Флоров
Мать: Дюгаева Дарья Антонова
Рождение ребёнка
18.10.1881
Сын: Дюгаев Дмитрий Климентьевич
Мать ребёнка: Дюгаева (Михеева) Неонила Павлова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Дюгаев Трофим Климентьевич
Мать ребёнка: Дюгаева (Михеева) Неонила Павлова
Смерть
Неизвестно