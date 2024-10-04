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Дюгаев Климентий Козмин

Место рождения

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

07.01.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1843

Отец: Дюгаев Козма Флоров

Мать: Дюгаева Дарья Антонова

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Дюгаев Дмитрий Климентьевич

Мать ребёнка: Дюгаева (Михеева) Неонила Павлова

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1886

Сын: Дюгаев Трофим Климентьевич

Мать ребёнка: Дюгаева (Михеева) Неонила Павлова

Междуречье, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

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