Варвара Федоровна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Дата рождения1840
Дата смерти01.01.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Чапни Иван Авраамович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Чапни Иван Авраамович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
01.01.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна