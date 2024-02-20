Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Федоровна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна

Дата рождения

1840

Дата смерти

01.01.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
Рождение ребёнка
1866

Сын: Чапни Авраам Иванович

Отец ребёнка: Чапни Иван Авраамович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Чапни Иван Авраамович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
01.01.1892
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба Красная Поляна
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