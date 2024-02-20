(Чапни) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Чапни) Анастасия Ивановна

(Чапни) Анастасия Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Чапни Иван Авраамович

Мать: Варвара Федоровна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мария

Отец ребёнка: ?

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close