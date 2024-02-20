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Герасимова Александра Назаровна
Герасимова Александра Назаровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Герасимов Назар
1776 г.р.
Мать
Татьяна Алексеева
1778 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Герасимов Назар
Мать:
Татьяна Алексеева
Смерть
Неизвестно
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