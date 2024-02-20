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Герасимова Александра Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1776 г.р.

Мать

1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Герасимов Назар

Мать: Татьяна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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