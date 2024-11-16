Бадулина (Елисеева) Ефимия Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
1912 ст.
Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.
Дочь: Бадулина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1914 ст.
Дочь: Бадулина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Дочь: Бадулина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно