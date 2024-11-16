Бадулина (Елисеева) Ефимия Игнатьевна Около 1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бадулина (Елисеева) Ефимия Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Муж: Бадулин Иван Федорович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912 ст.

Сын: Бадулин Федор Иванович

Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович

Огни, Усть-Калманский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1912 ст.

Дочь: Бадулина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Сын: Бадулин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1914 ст.

Дочь: Бадулина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович

Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Дочь: Бадулина Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Бадулин Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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