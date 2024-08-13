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Сушкова Домна Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1857

Сын: Сушков Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушков Тимофей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Сушков Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Сушков Тимофей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1868

Сын: Сушков Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Сушков Тимофей Семенович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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