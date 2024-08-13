Сушкова Домна Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1857
Сын: Сушков Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Сушков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Сушков Тимофей Семенович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Сушков Тимофей Семенович