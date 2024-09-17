Плиткин Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлиткин Василий Алексеевич

Плиткин Василий Алексеевич

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.02.1917

Дата смерти

08.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1874 г.р.

Мать

Вычислено 1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1917

Отец: Плиткин Алексей Иванович

Мать: Плиткина Анна Гавриловна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 7
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
08.02.1917
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 7
Смерть
08.03.1942

Мы используем куки для улучшения работы сайта.