Плиткин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.02.1917
Дата смерти08.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1917
Отец: Плиткин Алексей Иванович
Мать: Плиткина Анна Гавриловна
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 7
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.02.1917
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 7
Смерть
08.03.1942