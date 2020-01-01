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Лучина (Чухнова) Валентина Виктровна
Лучина (Чухнова) Валентина Виктровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.11.1976
Пол
Женский
Отец
Чухнов Виктор Евгеньевич
Мать
Чухнова (Ершова) Ольга Вячеславовна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1976
Отец:
Чухнов Виктор Евгеньевич
Мать:
Чухнова Ольга Вячеславовна
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