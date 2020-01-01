Лучина (Чухнова) Валентина Виктровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лучина (Чухнова) Валентина Виктровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1976

Отец: Чухнов Виктор Евгеньевич

Мать: Чухнова Ольга Вячеславовна

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