Фокин Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокин Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1988

Отец: не указан

Мать: Захарова Ирина Владимировна

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