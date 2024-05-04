Салина (Рожнова) Параскева Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салина (Рожнова) Параскева Степановна

Место рождения

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: Рожнов Степан Алексеевич

Мать: Рожнова Евдокия Никитична

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович

Бракосочетание
12.11.1895

Муж: Салин Петр Эрастович

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1901

Сын: Салин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович

Рождение ребёнка
16.12.1903

Сын: Салин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович

Новый Урень, Ульяновский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.09.1907

Сын: Салин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович

Смерть
Неизвестно

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