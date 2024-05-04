Салина (Рожнова) Параскева Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович
Бракосочетание
12.11.1895
Муж: Салин Петр Эрастович
Рождение ребёнка
09.08.1901
Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович
Рождение ребёнка
16.12.1903
Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович
Рождение ребёнка
29.09.1907
Отец ребёнка: Салин Петр Эрастович
Смерть
Неизвестно