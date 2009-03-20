Магомедов абакар мухтарахмедович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магомедов абакар мухтарахмедович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1965

Дата смерти

20.03.2009

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1965

Отец: Магомедов мухтарахмед

Мать: Магомедова патимат

Рождение ребёнка
24.11.1995

Сын: Магомедов магомед абакарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1997

Сын: Магомедов садык абакарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ханмагомедова Мадина Абакаровна

Смерть
20.03.2009
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