Магомедов абакар мухтарахмедович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1965
Дата смерти20.03.2009
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1965
Отец: Магомедов мухтарахмед
Мать: Магомедова патимат
Рождение ребёнка
24.11.1995
Сын: Магомедов магомед абакарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1997
Сын: Магомедов садык абакарович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ханмагомедова Мадина Абакаровна
Смерть
20.03.2009