Егорова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения12.06.1920
Дата смерти12.01.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1920
Отец: Егоров Михаил Андреевич
Мать: Егорова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
24.08.1947
Дочь: Егорова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Корнев Сергей Федорович
Лидовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.2013