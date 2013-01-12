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Егорова Евдокия Михайловна

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Место рождения

Новый Усад, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.06.1920

Дата смерти

12.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1920

Отец: Егоров Михаил Андреевич

Мать: Егорова Анна Николаевна

Новый Усад, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.08.1947

Дочь: Егорова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Корнев Сергей Федорович

Лидовка, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнев Сергей Федорович

Смерть
12.01.2013
Новый Усад, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
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