Державин (Шаркова) Алла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Державин Василий
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Державина (Державина) Ольга
Отец ребёнка: Державин Василий
Рождение ребёнка
1962
Дочь: (Державина) Елена
Отец ребёнка: Державин Василий