Державин (Шаркова) Алла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Державин (Шаркова) Алла Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Державин Василий

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Державина (Державина) Ольга

Отец ребёнка: Державин Василий

Рождение ребёнка
1962

Дочь: (Державина) Елена

Отец ребёнка: Державин Василий

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