Соколова Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Инна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Полина Андреевна

Отец ребёнка: Соколов Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Андрей Владимирович

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